الجزائر تعلن فتح رأس مال الشركات الحكومية الصغيرة والمتوسطة أمام الخصخصة‎

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم السبت، عن فتح رأس مال المؤسسات العمومية (الحكومية) الصغيرة والمتوسطة أمام القطاع الخاص (الخصخصة)، لتقليص الضغط على الحكومة في تمويل وإنجاز المشاريع.

وجاء ذلك خلال كلمة لأويحيى في افتتاح لقاء “الثلاثية” الذي يجمع الحكومة بالنقابات ومنظمات أرباب العمل.

وذكر أويحي أن الحكومة ستعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به، دون أن يعطي تفاصيل عن عدد الشركات المعنية.

وأضاف أن الحكومة “ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية (الحكومية) مع مؤسسات خاصة أو مختلطة”.

ووفق رئيس الوزراء الجزائري فإن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية الخاصة، للالتزام في تمويل وإنجاز وتسيير المنشآت العمومية (الحكومية) التي ستبادر الدولة بإطلاقها.

وقال إن”الحكومة ستشجع كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها لخدمات المرفق العام (الحكومي) بالامتياز على المستوى المحلي”.

واجتماع “الثلاثية” هو لقاء يجمع الحكومة الجزائرية مرتين في السنة، بأكبر تنظيم نقابي في البلاد هو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إضافة لمنظمات أرباب العمل، وتم إطلاقه عام 1991.

وخلال اجتماع اليوم وقعت أطراف “الثلاثية” على ميثاق يسمح بإقامة شراكة بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة.

وسبق لرئيس الوزراء أحمد أويحيى أن أكد على أن هذا المفهوم الجديد للشراكة العمومية- الخاصة هدفه تقليل الضغط المالي الذي تواجهه الحكومة في دعم الاستثمارات وإنجاز المشاريع والمرافق في ظل الأزمة المالية التي أعقبت الصدمة النفطية.

وتمثل عائدات النفط والغاز نحو 94 % من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، وسط مساعٍ من الحكومة لرفع قيمة الصادرات غير النفطية والغازية.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولًا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وسط توقعات بعائدات قدرها 32 مليار دولار في 2017