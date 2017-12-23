هنية: واشنطن قد تقدم على قرارات جديدة بشأن القدس والقضية الفلسطينية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم السبت، إن حركته لديها معلومات بأن الإدارة الأمريكية قد تقدم على قرارات جديدة بشأن القدس والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر علمي نظمته حماس في مدينة غزة، تحت مسمى مؤتمر القدس العلمي الحادي عشر بعنوان “الأبعاد الإستراتيجية لقضية القدس وآليات استنهاض الأمة للدفاع عنها”.

وقال هنية: “لدينا معلومات من جهات معنية -لم يذكرها- أن الإدارة الأمريكية قد تقدم على الاعتراف بيهودية الدولة، وضم المستوطنات للقدس، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة لمسيرة التسوية، وترتيب البيت الفلسطيني، ورفع اليد عن المقاومة”.

وتابع: “السلطة مطالبة بموقف واضح فيما يخص اتفاقية أوسلو، والتنسيق الأمني مع الاحتلال”.

وقال هنية: “كل ما يقوم به الاحتلال في القدس باطل وزائل، والقدس عاصمة سياسية لدولة فلسطين، وعاصمة دينية للمسلمين، وعاصمة إنسانية لأحرار العالم”.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتبار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الـ6 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، القدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.