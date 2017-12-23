استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع جيش الاحتلال

استشهد، اليوم السبت، فلسطيني ، متأثرًا بإصابته في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة الأحد الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع، أشرف القدرة، اليوم، إن “الفلسطيني شريف العبد شلاش (28 عامًا) استشهد بعد تعرضه لإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الشمالية لقطاع غزة الأحد الماضي “.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من كانون أول/ديسمبر الجاري، في القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

وأقرت الأمم المتحدة في جلسة طارئة، الخميس الماضي، بأغلبية 128 صوتًا، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من “قضايا الوضع النهائي، التي يتعيَّن حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وجاء تصويت الجمعية العامة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الإثنين الماضي، حق النقض الفيتو، ضد مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن ويحذر من “التداعيات الخطيرة للقرار الأمريكي ويطالب بإلغائه”.