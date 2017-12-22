قوات الحشد الشعبي العراقية تنتشر على الحدود السورية

قال قائد عسكري في فصائل الحشد الشعبي الشيعية العراقية، الجمعة، إنها انتشرت على الحدود السورية لدعم قوات حرس الحدود العراقية بعدما تعرضت لإطلاق نار من داخل سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ولم ترد أنباء بعد بشأن من فتح النار من الأراضي السورية؛ لكن القوات المحتشدة بدعوى مواجهة تنظيم “داعش”، تتوقع أن يلجأ التنظيم إلى حرب العصابات؛ بعد خسارته معاقله الحضرية في وقت سابق هذا العام.

وقال قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار، قاسم مصلح، في بيان: “بعد تعرض عدة نقاط تابعة لحرس الحدود العراقية لبضع تعرضات عبر صواريخ موجهة وتأخر الإسناد من القوات الأمنية، تم إرسال قطعات لواء 13 في الحشد الشعبي، وبادر في استهداف مصادر إطلاق الصواريخ”.

واستعادت القوات العراقية في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول آخر مساحة من الأراضي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود مع سوريا، وأمنت الصحراء الغربية.

وأضاف مصلح: “قيادة العمليات، ولواء الطفوف متواجدون الآن على الحدود العراقية السورية في نقاط حرس الحدود؛ لصد أي تعرض أو تحرك للعدو، تلك المنطقة ليست ضمن قاطع مسؤولية الحشد الشعبي؛ لكن واجبنا يقتضي إسناد القطعات الأمنية كافة”.