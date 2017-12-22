توقيف أمير سعودي في مطار بيروت

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أوقفت أميرًا سعوديًا؛ للاشتباه بوجود مواد مخدرة في حوزته.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الأمير يوسف بن سعود بن عبد العزيز آل سعود رفض الخضوع للتفتيش، وتم تسليمه للضابطة العدلية لإجراء التحقيقات معه.

ونقلت قناة الجديد اللبنانية بعد وقت قصير من توقيف الأمير، عن مصدر أمني قوله: إن “الأمير السعودي خضع للتفتيش وتبين أنه لا يحمل مخدرات ودخل إلى الأراضي اللبنانية”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي سعودي أو لبناني على الحادثة لحد الآن، في حين لم يتسنَ لـ “إرم نيوز” الحصول على تعقيب رسمي من مسؤولي البلدين.

وفي العام 2015، أوقف الأمن اللبناني في المطار ذاته، الأمير عبدالمحسن بن وليد آل سعود، وبرفقته 4 سعوديين آخرين، إثر ضبط نحو طنين من المخدرات على متن طائرة خاصة بالأمير، كانت تستعد للتحليق نحو السعودية، وتردد لاحقًا أنه تم الإفراج عن الأمير لبراءته وإدانة أحد مرافقيه.