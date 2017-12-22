بغداد ترفض إيصال أسلحة كندية إلى البيشمركة

أعلنت وزارة الدفاع الكندية، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية ترفض السماح بإيصال مساعدات عسكرية إلى إقليم كردستان شمالي البلاد.

ووفق ما صرح به متحدث باسم الوزارة الكندية فإن “المساعدات التي تعتزم كندا تقديمها إلى قوات البيشمركة الكردية موجودة الآن في مدينة مونتريال في إقليم كيبك الكندي، ولا يمكن إرسالها إلى كردستان إلا بعد سماح بغداد بذلك، ومنح الترخيص اللازم، والتوقيع على اتفاقيات الاستخدام”.

وتقدر تلك المساعدات بـ 9.5 مليون دولار كندي، وتشمل أسلحة مضادة للمدرعات، ومدافع، وأسلحة قنص، ومسدسات وأسلحة أخرى.

وكانت كندا علّقت مساعداتها العسكرية مؤقتًا للعراق، بعد اندلاع أزمة الاستفتاء قبل 3 أشهر، حيث أكدت وزارة الدفاع الكندية استئناف مساعداتها بمجرد أن تتضح الأمور حول العلاقات بين قوات الأمن العراقية، والألويات التي ينبغي دعمها.