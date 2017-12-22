تونس تحبط مخططًا “إرهابيًا” يستهدف أفرادًا من الجيش والشرطة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أنها أحبطت مخططًا إرهابيًا كان يستهدف أمنيين و جنودًا تونسيين بعد ضبط “خلية متشددة”، في محافظة سوسة الساحلية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن “الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، والجرائم المنظمة، والماسّة بسلامة التراب الوطني، تمكنت من إيقاف 9 تكفيريين في محافظة سوسة بناءً على رصد اتصالات مشبوهة لهم”.

وأضافت أن “التحقيقات أثبتت تبنّيهم الفكر التكفيري واعتناقهم فكرَ تنظيم “القاعدة” مشيرة إلى أن الخليّة المتشدّدة تنشط بمحافظات سوسة والقيروان ومنوبة.

و تابع البيان أنه “تبيّن من خلال التّحرّيات، أنّ عناصر الخليّة يتواصلون مع عناصر أخرى متشدّدة متحصّنة بالجبال، وكانوا يخطّطون لتنفيذ عمليّة إرهابيّة”.

وأمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بهم جميعًا ومواصلة التّحرّيات معهم، وفق بلاغ لوزارة الداخلية التونسية.

وعانت تونس في السنوات الأخيرة من عمليات مسلحة، ذهب ضحيتها عشرات من المواطنين والسيّاح الأجانب وأفراد الشرطة والجيش.

وظهر فرع “القاعدة” في تونس لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2012 في جبل الشعانبي على الحدود الغربية مع الجزائر، وقام خلال عامي 2013 و 2014 بعدة عمليات ضد الجنود التونسيين في المرتفعات الغربية للبلاد.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التونسية “إحالة 831 مشتبهًا بهم في قضايا إرهابية إلى القضاء المختص”.