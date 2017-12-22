“العدالة والتنمية” يواصل سقوطه ويفقد مقعدًا مهمًا بالانتخابات الجزئية المغربية

فقد حزب العدالة والتنمية المغربي، مقعدًا برلمانيًا مهمًا ضمن الانتخابات الجزئية التي جرت الخميس.

وتم إجراء هذه الانتخابات الجزئية في عدد من المدن المغربية، لاستعادة مقاعد فقدها “إخوان” المغرب، برفقة عدد من الأحزاب، بناءً على قرار سابق صادر عن المحكمة الدستورية، التي سجلت عدة خروقات خلال الانتخابات التشريعية، التي أجريت في الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

وخسر حزب العدالة والتنمية مقعده في دائرة “المضيق” شمال البلاد، بعد أن فاز أحمد المرابط السوسي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بما مجموعه 4669 صوتًا، مقابل 3630 صوتًا لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التهامي، و3318 صوتًا لمرشح حزب العدالة والتنمية عبدالرحيم الناو، فيما حصل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عبدالكريم المرابط على 1228 صوتًا.

وأضيفت هذه الهزيمة التي مني بها الحزب الحاكم بالمغرب إلى سجل الهزائم التي حصدها قبل أشهر في الاستحقاقات الجزئية بكل من مدن “سطات، والجديدة، وأغادير، وبني ملال، وتارودانت، وبرشيد”.

واستنادًا إلى أرقام رسمية، فقد “إخوان المغرب”، آلاف الأصوات في الانتخابات الجزئية.