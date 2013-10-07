وفاة الحاخام عوفاديا في إسرائيل

وقد شغل عوفاديا يوسف مناصب دينية متعددة منها الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين في إسرائيل.

وكان في وقت سابق من ظهر الإثنين قد أعلن عن سوء الحالة الصحية للحاخام عوفاديا يوسيف، الأمر الذي دفع بالاطباء إلى استدعاء عائلته لوداعه. وهو ما أكده الطبيب دان جيلون الذي يشرف على معالجة الحاخام يوسيف الإثنين، أن الوضع الصحي للحاخام صعب جداً وهناك خطر حقيقي يتهدد حياته في كل لحظة. وستقام صلاة ظهر الإثنين عند حائط البراق "المبكى" بالقدس من قبل شبيبة حركة "شاس" يتضرعون فيها إلى الله كي ينقذ حياة الحاخام يوسيف .

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية فإن الوضع الصحي للحاخام عوفاديا يوسيف الزعيم الروحي لحركة "شاس" قد تدهور أثناء الليل، وحاول الطاقم الطبي انقاذ حياته الإ أن تدهور حالته الصحية حالت دون أي تحسن .

وعوفاديا يوسف (عبدالله یوسف) (ولد في 23 سبتمبر عام 1920 في البصرة بالعراق) هو حاخام مزراحي حريدي (يهودي شرقي )، باحث مشهور في التلمود اليهودي. وهو الحاخام الأكبر السابق لليهود السفارديم في إسرائيل، على الرغم من انه هو نفسه من العراق، أي مزراحي وليس سفاردي. وهو أيضا الزعيم الروحي لحزب شاس السياسي الممثل في الكنيست الإسرائيلي .

وكان يحظي يوسيف بالتبجيل، وخاصة في مجتمعات السفارديم والمزراحيين. ويعتبره الكثيرون أهم شخصية دينية يهودية في الجيل الحالي، وهو مصدر الفُتيا الدينية .

كما سعى عوفاديا يوسف لتحسين أوضاع اليهود السفارديم والمزراحيين في دولة إسرائيل. وهو يؤمن بأن التصويت في الانتخابات البرلمانية، والمشاركة في الحياة السياسية هو المفتاح لتحسين تلك الأوضاع لهم .

ومن خلال زعامته الدينية لحزب شاس، كانت له العديد من المواقف المثيرة للجدل في السياسة الإسرائيلية ويعتبر من أشد الحاخامات كرها للعرب والمسلمين ووصفهم بمناسبات سابقة أنهم كالصراصير يجب عندما تراهم الدوس عليهم .

أعلن رسميًا في إسرائيل وفاة الزعيم الروحي لحركة "شاس"، عوفاديا يوسف، عن عمر ناهز 93 عاما.