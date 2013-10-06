السيسي: الإخوان جماعة لا ترتبط بالوطن

القاهرة – أكد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن ولاء القوات المسلحة للدولة والوطن، منتقداً في نفس الوقت جماعة الإخوان المسلمين والتي اعتبرها جماعة لا ترتبط بالوطن.

وتحدث عبد الفتاح السيسي عن تفاصيل أيامه الأخيرة قبل عزل الرئيس محمد مرسي والتي اعتبر فيها أن الجمهورية كانت على أبواب الحرب الأهلية، وهي التي قال فيها لمرسي بالحرف ”لقد فشلتم وانتهى مشروعكم“.

وفي حوار حصري تنشره صحيفة ”الوطن اليوم“ الاثنين أكد السيسي أنه قال للرئيس المعزول في آخر اجتماع للمجلس الأعلى بحضوره، قال ”الوطن في خطر وعليك التجاوب مع مطالب الشعب“.

وتابع قائد القوات المسلحة إن قراءة تاريخ الإخوان تكشف حجم فجوة الخلاف العميقة بين الجماعة والقوات المسلحة، وقال إن تقديراتنا أننا لو وصلنا لمرحلة الاقتتال الداخلي فلن يحول الجيش دون تداعياتها.