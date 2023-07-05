بعد إعلان العليمي.. هل تنجح تجربة حضرموت مع الإدارة الذاتية؟

فتَحَ إعلان رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن منح محافظة حضرموت النفطية، إدارة ذاتية كاملة، البابَ أمام محافظات أخرى للمطالبة بالحصول على حكم محلي.

وجاء إعلان العليمي خلال زيارته إلى حضرموت الأسبوع الماضي، عقب المشاورات "الحضرمية" التي جرت في العاصمة السعودية الرياض واختتمت بتشكيل "مجلس حضرموت الوطني".

عدن بحاجة ماسة

وشدد مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مكوّن الحراك الجنوبي السلمي، ياسين مكاوي، في حديث لـ "إرم نيوز"على أهمية وجود خطوة أخرى رديفة، تمنح الإدارة الذاتية لمدينة عدن.

وقال مكاوي، إن "عدن بحاجة ماسّة لإدارة ذاتية تمكنها من الخروج من دوامة البقاء في حلقة عدم الاستقرار وانعدام الأمن وغياب التنمية، ولهذا ندعو إلى تشكيل كيان سياسي عدني يحقق آمال وطموحات عدن وأهلها".

وأضاف "تجربة الإدارة الذاتية في حضرموت، لن تكون في مواجهة أي طرف من الأطراف".

وتابع "بعد اكتمال بنيان هذا الإعلان وهياكله وآلياته التنفيذية، ثم نجاحه، ستكون تجربة حضرموت نموذجًا يمهد الطريق لبقية المحافظات، ورافدًا حقيقيًّا لبناء الدولة ومؤسساتها، وعاملًا مهمًّا لإحداث التوازن في إطار الهياكل الخاصة للدولة".

وفيما يتعلق بموارد المحافظات اليمنية المتباينة، أشار مكاوي، إلى أن "المحافظات التي لديها ثروات متعددة، والمنتجة للنفط، من حقها أن تمتلك حدًّا أدنى من حصتها (30 – 40%) لتمكين الإدارة الذاتية من تنمية المحافظة، ويمكن توزيع ما تبقى بين السلطات الفدرالية والمحافظات المعدمة".