بمواجهة الجفاف والتمرد.. غوتيريش يدعو إلى "دعم دولي كثيف" للصومال

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدأ الثلاثاء زيارة قصيرة للصومال.

وأظهرت صور نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزير الخارجية الصومالي أبشر عمر هروسي يستقبل غوتيريش في مطار مقديشو.

وعززت السلطات الصومالية الأمن في مقديشو بمناسبة الزيارة غير المعلنة مسبقًا مع قطع معظم الطرقات والحد من حركة النقل العام.

وسيجري غوتيريش الذي سبق أن زار الصومال في آذار/مارس 2017 محادثات مع قادة سياسيين وسيزور مخيمًا للنازحين، وفق ما أوردت تقارير صحافية محلية.

ويقوم غوتيريش بزيارته في وقت تعاني فيه البلاد من جفاف كارثي أوصل الكثيرين إلى شفير المجاعة، فيما تتصدى الحكومة لحركة الشباب المتمردة.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 2.6 مليار دولار لتقديم مساعدة إنسانية لسكان هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي، غير أنها لم تجمع حتى الآن سوى 13% من الأموال الضرورية.

وأدت خمسة مواسم مطر كارثية على التوالي في بعض أنحاء الصومال كما في كينيا وإثيوبيا إلى أسوأ جفاف في المنطقة منذ أربعة عقود، فأتت على المواشي والمزروعات وأرغمت ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص على مغادرة ديارهم بحثًا عن الطعام والماء.