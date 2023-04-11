بمواجهة الجفاف والتمرد.. غوتيريش يدعو إلى "دعم دولي كثيف" للصومال
دق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء "ناقوس الخطر" ودعا إلى "دعم دولي كثيف" للصومال خلال زيارته لهذا البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي.
وأكد غوتيريش خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود: "أنا هنا أيضا لأدق ناقوس الخطر حول الحاجة إلى دعم دولي كثيف.. بسبب الصعوبات التي يواجهها هذا البلد ودعم إنساني كثيف لتعزيز قدرات الصومال الأمنية ودعم إنساني كثيف لتحقيق استقرار هذا البلد وتنميته".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدأ الثلاثاء زيارة قصيرة للصومال.
وأظهرت صور نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزير الخارجية الصومالي أبشر عمر هروسي يستقبل غوتيريش في مطار مقديشو.
وعززت السلطات الصومالية الأمن في مقديشو بمناسبة الزيارة غير المعلنة مسبقًا مع قطع معظم الطرقات والحد من حركة النقل العام.
وسيجري غوتيريش الذي سبق أن زار الصومال في آذار/مارس 2017 محادثات مع قادة سياسيين وسيزور مخيمًا للنازحين، وفق ما أوردت تقارير صحافية محلية.
ويقوم غوتيريش بزيارته في وقت تعاني فيه البلاد من جفاف كارثي أوصل الكثيرين إلى شفير المجاعة، فيما تتصدى الحكومة لحركة الشباب المتمردة.
وأطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 2.6 مليار دولار لتقديم مساعدة إنسانية لسكان هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي، غير أنها لم تجمع حتى الآن سوى 13% من الأموال الضرورية.
وأدت خمسة مواسم مطر كارثية على التوالي في بعض أنحاء الصومال كما في كينيا وإثيوبيا إلى أسوأ جفاف في المنطقة منذ أربعة عقود، فأتت على المواشي والمزروعات وأرغمت ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص على مغادرة ديارهم بحثًا عن الطعام والماء.
وتقدر الأمم المتحدة أن نحو نصف السكان سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية هذه السنة إذ طال الجفاف 8.3 مليون نسمة.
وقال منسق الأمم المتحدة للصومال آدم عبد الملا الأسبوع الماضي في جنيف إن "الأزمة لم تنته بعد، الحاجات لا تزال كبيرة وطارئة" محذرًا من أن "بعض المناطق الأكثر تضررًا لا تزال تواجه خطر المجاعة".
وذكر بأن فيضانات ناتجة عن الأمطار الموسمية تسببت في آذار/مارس بمقتل 21 شخصًا ونزوح أكثر من مئة ألف، مشيرًا إلى أن الأمطار قد لا تكون كافية لتحسين وضع الأمن الغذائي مستقبلًا.
وحذرت دراسة نشرتها وزارة الصحة الصومالية ومنظمة الصحة العالمية ووكالة يونيسف الأممية في آذار/مارس بأن عواقب الجفاف في الصومال قد تتسبب بمقتل ما بين 18100 و34200 شخص خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
كما تعاني الصومال، إحدى أفقر دول العالم، من عقود من الحرب الأهلية والعنف السياسي وتمرد دام تشنه حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة.