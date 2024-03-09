هل اقتربت إسرائيل من شنّ عملية برية على لبنان؟

حذّر خبراء من وجود مخطط إسرائيلي لشنّ عملية برية محتملة على لبنان، قريبا، مشيرين إلى أن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وفيما فاقمت الاشتباكات الأخيرة بين ميليشيا حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، المخاوف من اندلاع حرب في لبنان، الذي يواجه أزمات سياسية واقتصادية منذ سنوات، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، شروع تل أبيب في إعداد خطة لعملية برية في لبنان.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الجيش "يقوم بصياغة خطة للدخول البري إلى لبنان"، وذلك في خضم التصعيد العسكري مع الميليشيا المستمر منذ أشهر.

وأضافت: "في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب في الشمال، كّلف الجيش العميد موشيه تمير بمسؤولية إعداد عدة خطط محتملة لعملية برية في لبنان بمستويات مختلفة".

من جهته، شدّد نوفل ضو المدير التنفيذي لـ"رؤية العوربة"، على أن التهديدات الإسرائيلية بالهجوم البري على لبنان "يجب أن تؤخذ على محمل الجد؛ لأن الإسرائيليين أثبتوا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن أنه لا خطوط حمراء أمامهم، وأن كل ما يقومون به غير خاضع للاعتبارات الدولية".

وأكد أن الإسرائيليين يتعاملون في سياساتهم وفق مصالحهم وما يرونه مناسباً في إطار الردود التي يسعون إليها ووفق خطط عسكرية يعملون على تحقيقها، مضيفاً: "الاتصالات الدبلوماسية تهدف إلى تحقيق ما تريده إسرائيل في سبيل تحجيم دور الأذرع الإيرانية في المنطقة".