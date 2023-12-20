هنية يزور مصر الأربعاء لبحث وقف إطلاق النار في غزة
يتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يوم غد الأربعاء، إلى مصر لإجراء محادثات محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل للأسرى مع إسرائيل، بحسب ما أعلن مصدر قريب من الحركة، الثلاثاء.
وقال المصدر إن هنية من المتوقع أن يتوجه على رأس "وفد قيادي رفيع" إلى القاهرة لعقد عدد من اللقاءات، أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل؛ لإجراء نقاش يتناول "وقف العدوان والحرب تمهيداً لصفقة تبادل الأسرى، وإنهاء الحصار على قطاع غزة".
وبحسب المصدر فإن المناقشات ستتناول "وقف العدوان والحرب تمهيدًا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة وادخال المساعدات وكذلك انسحاب الجيش الاسرائيلي من القطاع وعودة النازحين لمدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع".
وستكون هذه الزيارة الثانية لهنية إلى مصر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وتوسطت مصر وقطر في التوصل إلى هدنة استمرت ثمانية أيام في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق فيها سراح 80 إسرائيليًا اقتيدوا رهائن إلى غزة مقابل 240 أسيراً فلسطينياً في إسرائيل.
اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول نتيجة هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل من قطاع غزة وأسفر عن مقتل نحو 1140 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول، بحسب تعداد استند إلى أحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الإسرائيلية.
كما اقتيد نحو 250 رهينة إلى القطاع، وفقًا للسلطات الإسرائيلية، ما زال 129 منهم محتجزين في غزة.
وردّت إسرائيل على الهجوم الأسوأ في تاريخها بعملية جوية وبرية على غزة، وتعهدت القضاء على حركة حماس التي تحكم القطاع.
وفي آخر حصيلة أعلنتها حكومة حماس الثلاثاء، أسفر القصف الإسرائيلي المستمر عن 19 ألفًا و667 قتيلًا.