هنية يزور مصر الأربعاء لبحث وقف إطلاق النار في غزة

وبحسب المصدر فإن المناقشات ستتناول "وقف العدوان والحرب تمهيدًا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة وادخال المساعدات وكذلك انسحاب الجيش الاسرائيلي من القطاع وعودة النازحين لمدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع".

وستكون هذه الزيارة الثانية لهنية إلى مصر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتوسطت مصر وقطر في التوصل إلى هدنة استمرت ثمانية أيام في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق فيها سراح 80 إسرائيليًا اقتيدوا رهائن إلى غزة مقابل 240 أسيراً فلسطينياً في إسرائيل.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول نتيجة هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل من قطاع غزة وأسفر عن مقتل نحو 1140 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول، بحسب تعداد استند إلى أحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الإسرائيلية.