"نيويورك تايمز": لهجة هاريس القوية مع إسرائيل غزوة دبلوماسية للشرق الأوسط

تعد رحلة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إلى الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمثابة غزوة كبيرة للدبلوماسية في زمن الحرب، ومحاولة لإظهار موقف أكثر تشددًا للإدارة الأمريكية مع إسرائيل بشأن الخسائر المدنية الناجمة عن حربها ضد حركة حماس.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن هذا المسعى رفيع المستوى، الذي تم الكشف عنه خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي، خدم غرضًا مزدوجًا: مخاطبة القادة في المنطقة، وإيجاد صدى لدى الناخبين الأمريكيين الساخطين، لا سيما الديموغرافية التي دعمت الرئيس جو بايدن في عام 2020.

وأضافت الصحيفة أنه ضمن سلسلة من الاجتماعات والمكالمات المهمة التي امتدت لثلاث ساعات، ألقت هاريس رسالة قوية علنًا وسرًّا، محددة في تصريحاتها، التي وُصفت بأنها من أكثر التصريحات المباشرة التي يصدرها أي مسؤول أمريكي، المبادئ التوجيهية لسلوك إسرائيل في الصراع ومسؤولياتها بعد الحرب.

وشددت هاريس بشكل خاص على موقف الولايات المتحدة الثابت ضد الترحيل القسري للفلسطينيين أو حصار غزة أو إعادة رسم حدود غزة، وفق الصحيفة.