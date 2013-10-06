اليمن: مطالب بإخراج المعسكرات من المدن

صنعاء- (خاص) من سفيان جبران

بات مطلب إخراج المعسكرات من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى مطلبا شعبيا في اليمن البلد الغير امن والمكتظ برجال الامن.

فالعاصمة صنعاء محوطة بالمعسكرات من جهاتها الأربع، وفي ذات الوقت تغيب عنها الحدائق، ويصبح المواطن عاجزا عن إيجاد مكان بإمكانه التنزه فيه.

وبالأمس هز انفجار معسكرا في العاصمة صنعاء من جهتها الشرقية بسبب اشتعال مخزنا للأسلحة، وشوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد منه، قالت السلطات الأمنية إنه جاء بسبب سقوط صخرة على جرف يتخذ مخزنا للأسلحة.

وقبل هذا الحادث، انفجر مخزن لصواريخ الكاتيوشا والمدفعية ، في معسكر الفرقة الأولى مدرع داخل العاصمة استمرت الانفجارات داخله لساعات وأصيب سكان العاصمة بهلع شديد، بل إن الصواريخ انطلت إلى وسط المنازل وكذلك شظايا الذخائر خلفت قتيل وجرحى، وفي نفس المعسكر أيضا انفجر مخزن وسقط فيه نحو 40 من رجال الأمن.

ودفعت الحوادث عدد من السياسيين إلى رفع مناشدات رسمية الرئيس عبدربه منصور هادي بإصدار توجيه حازم بإخراج معسكرات القوات المسلحة التي تتمركز بين الأحياء السكنية إلى خارج العاصمة صنعاء كونها تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، وهذا ما طالب به أمين العاصمة عبد القادر علي هلال، الذي قال " فوجئت أنا ووزير التربية والتعليم وعدد من المسئولين وجمع من المواطنين ونحن نحتفل بتكريم طلابنا الخريجين الأوائل في احدى المدارس جوار أحد المعسكرات بسلسلة انفجارات عنيفة ترمى بشظاياها في كل الاتجاهات ".

وطالبت أيضا احزاب سياسية في محافظة حضرموت يوم امس بإخراج كافة المعسكرات من المدن واعادة الاليات العسكرية إلى ثكناتها.

وكان مطلب إخراج المعسكرات من المدن وتحويلها إلى حدائق طرح أثناء خروج المواطنون ضد الرئيس السابق علي صالح، وتحويلها إلى حدائق عامة.

يقول صالح حيدرة إن العاصمة صنعاء تفتقد لمعناها الترفيهي وتصبح المتعة فيها "وجع يتوغل في أعماق روحك العطشاء للسير والتغيير فالشوارع تتمرغ بالقمامة وتغتسل بالمجاري وحولها ترتص المحلات المتلاصقة بلوحاتها العتيقة"

ويشير أمين البعداني في حديثه لموقع إرم أنه يجب اخراج معسكرات الجيش من المدن "لان الجيش موقعة حماية الحدود، والشرطة والامن هي اللي تحمي المدن".