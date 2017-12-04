لقاء “سري” بين حفتر ومسؤول من “البنتاغون”

قال تقرير غربي إن مسؤولًا من وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) التقى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بالتزامن مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج إلى واشنطن.

وكشف موقع “formiche.net” الإيطالي أن اللقاء انعقد في “سرية تامة” وناقش الأمور الملحة في ليبيا اليوم، لكن الموقع لم يذكر مكان انعقاد اللقاء.

وقال الموقع إن هذا النوع من الاجتماعات يفسر القلق الأمريكي حيال ما ينبغي عمله في ليبيا، خاصة مع قرب انتهاء مدة “اتفاق الصخيرات” السياسي في السابع عشر من الشهر الحالي، الذي أوصل السراج إلى طرابلس.

وترددت، أمس الأحد، أنباء عن احتمال عقد اجتماع بين حفتر ووزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، في القاهرة، حيث تصادف تواجدهما فيها.

ووصل حفتر إلى القاهرة في زيارة مفاجئة التقى فيها المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة وقيادات مصرية.