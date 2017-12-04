برعاية الأمم المتحدة.. اجتماع مصالحة في تونس لمعالجة النزاعات بجبل نفوسة الليبي

أسفر اجتماع مصالحة انعقد في تونس بين ممثلين عن مدينتي كابو وتيجي الليبيتين، انعقد ما بين 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة، عن تحديد إجراءات ملموسة لإعادة بناء الثقة والعلاقات السلمية بين الأفراد المجتمعين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في بيان صدر عنها الإثنين، إن “المشاركين اتفقوا أيضًا على آليات يمكن أن تعالج النزاعات على الأراضي والمظالم التاريخية المتجذرة”، موضحة أن “الاجتماع جاء نتيجة طلب رسمي من قبل الطرفين، للحوار وكجزء من جهود الأمم المتحدة لتعزيز جهود المصالحة المحلية في ليبيا”.

وبحسب البعثة، شارك في الاجتماع أعضاء من المجالس البلدية وشيوخ وأعيان وجهات فاعلة من المجتمع المدني، لمناقشة الأسباب الجذرية للمظالم بين المنطقتين والتأثير المستمر لذلك على الحياة اليومية للأشخاص الذين يعيشون في تلك المجتمعات.

وذكر بيان البعثة الأممية، أن “جهود الوساطة بين الطرفين فشلت حتى الآن في معالجة الأسباب الرئيسية للنزاع بين كاباو، وهي مدينة غالبية سكانها من الأمازيغ وبين قبيلة صيعان العربية التي تسكن في مدينتي تيجي وبدر.

وطبقًا للبيان، “أدى النزاع على الأراضي والحصول على الخدمات العامة وقضايا الهوية، إلى تقسيم المنطقة وحدوث انفصال فعلي بين هذين المجتمعين المتجاورين في جبل نفوسة”.