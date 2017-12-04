مسؤول في المخابرات المصرية يصل غزة لبحث تنفيذ المصالحة الفلسطينية

وصل قطاع غزة، اليوم الاثنين، اللواء سامح نبيل، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية، عبر حاجز بيت حانون “إيرز”، شمال القطاع.

وقال مصدر أمني رفض الكشف عن هويته، إن “اللواء سامح نبيل وصل قطاع غزة، للإشراف على تنفيذ المصالحة بين حركتي فتح وحماس“.

ومن المقرر أن ينضم نبيل إلى الوفد المصري الذي وصل قطاع غزة، الاثنين الماضي.

وفي الـ 12 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقّعت حركتا فتح وحماس، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.