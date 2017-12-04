المغرب يشن حملات مفاجئة لمصادرة الكتب المتطرفة والشيعية

تعتزم وزارة الداخلية في المغرب شن حملة في مختلف مناطق المملكة لمصادرة الكتب التي “تدعو إلى التطرف والتكفير”، إضافة إلى الكتب الشيعية.

ونقلت صحيفة “المساء” المغربية عن مصادر قولها إن “وزارة الداخلية أرسلت برقية سرية إلى الولاة في كل الأقاليم لتشكيل لجان، تقوم بزيارات ميدانية مفاجئة للمكتبات، بهدف البحث عن كتب متطرفة أو تكفيرية أوشيعية لمصادرتها”.

وأضافت المصادر أن “الولاة أصدروا أوامرهم لأعوان السلطة بإحصاء جميع المكتبات الدينية وإعداد لائحة نهائية بأسمائها وعناوينها”، مشيرة إلى أن “اللجان المكلفة بهذه المهمة، تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والثقافة والشؤون الإسلامية”.

وتابعت أن “السلطات المغربية لم تحدد لائحة بعناوين الكتب التي تحمل فكرًا متطرفًا، بل تركت هذه المهمة إلى اللجان، مع التركيز على الدعاة والشيوخ المعروفين بنزعتهم الداعمة للإرهاب”.