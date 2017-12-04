إسرائيل تكشف عن تطوير نظام صاروخي صُمم لمواجهة صواريخ إيران

كشفت إسرائيل عن تطوير نظام دفاعي مضاد للصواريخ الباليستية بالتعاون مع أمريكا، تحت إدارة وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومديرية الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع الأمريكية.

وذكر موقع “ماكو” الإسرائيلي في تقرير نشره الاثنين، أن “نظام آرو 3 الصاروخي الذي يعني السهم بالعربية، يعتبر من الأنظمة الدفاعية المتطورة والنادرة عالميًا، ويهدف إلى اعتراض الصواريخ الباليستية”.

وحسب “ماكو”، فقد “صمم النظام للتعامل مع الصواريخ الإيرانية، في حين يحتوي على قذائف متطورة ورؤوس حربية تنتشر بعد إطلاقها في الفضاء، عدا عن دقة الاستهداف الكبيرة، والنطاق الواسع الذي يغطيه الصاروخ”.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إلغاء التجربة الأمنية لهذا النظام، التي كان من المفترض إجراؤها صباح الاثنين، وذلك “بعد انعدام شروط السلامة المحددة من التجربة”.

وطبقًا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن “التخطيط لإجراء اختبار اعتراض على نظام آرو 3، كان من المفترض أن يحاكي اعتراض الصواريخ الباليستية، لكن لم يتم استيفاء السلامة الأمنية للتجربة، فالصاروخ الهدف الذي يحاكي صاروخ باليستي لم يتم إطلاقه بشكل سليم، وإذا ما تم تفجيره فسيشكل خطرًا على المواطنين جراء الشظايا الساقطة منه”.