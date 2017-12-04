محكمة أردنية تقضي بإعدام سوري خطط لهجوم الركبان والمؤبد لـ3 آخرين

قضت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن، الإثنين، بالإعدام شنقًا بحق المتهم الرئيس في قضية هجوم الركبان، فيما أصدرت أحكامًا بالحبس المؤبد بحق 3 مدانين آخرين في القضية ذاتها، وقررت عدم مسؤولية متهم خامس.

وكانت الخلية نفذت هجومًا استهدف سرية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية في يونيو/ حزيران من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 7 عسكريين أردنيين وإصابة 15 آخرين.

وكان المتهمون الخمسة، ويحملون الجنسية السورية طالبوا هيئة المحكمة أخذهم بعين الشفقة خلال مرافعاتهم النهائية، حيث يواجهون عقوبة الإعدام شنقًا حال إدانتهم بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة الأردنية، تهمًا تصل عقوبتها في حدها الأعلى للإعدام، وهي “القيام بأعمال مسلحة باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال أفضت لهدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك”.

يشار إلى أن الجهاز الأمني في القوات المسلحة تمكن من القبض على المتهمين بتفجيرات الركبان على الحدود الأردنية السورية، بعدما تبين أنهم من المنتمين لتنظيم “داعش”، وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ، حيث قاموا برصد الحدود ومعاينتها، واختيار ساعة التنفيذ، والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة إضافة الى تصوير العملية.