ارتفاع ضحايا غارات النظام قرب دمشق إلى 30 قتيلًا

قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب حوالي 100 اخرين أغلبهم من النساء والاطفال في قصف جوي ومدفعي شنته القوات الحكومية السورية، استهدف بلدات الغوطة شرقي العاصمة السورية دمشق يوم الأحد.

وقال مصدر مسؤول في الدفاع المدني في الغوطة الشرقية إن “ما لايقل عن 30 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين أغلبهم نساء وأطفال في قصف جوي ومدفعي من القوات الحكومية على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية يوم الأحد”.

وأكد المصدر، الذي طلب عن الافصاح عن هويته، أن “أكثر من 20 شخصا أغلبهم من الأطفال قتلوا في قصف شنته ثلاث طائرات حربية على الأحياء السكنية لبلدة حمورية إضافة إلى عشرات الإصابات في صفوف المدنيين ودمار كبير لحق بمنازل المدنيين وممتلكاتهم”.

وأضاف أن “خمسة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في ثماني غارات على بلدة مسرابا”، بالإضافة إلى مقتل سيدتين في قصف جوي استهدف بلدة بيت سوى بثلاث غارات والتي اسفرت أيضا عن إصابة العشرات.

وذكر أن “ستة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب العشرات في 13 غارة جوية للطيران الحربي الروسي والسوري على مدينة حرستا شمال شرق العاصمة دمشق، علاوة على إصابة العشرات بجروح خلال قصف مشابه على بلدة مديرا”.

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية بلدات ومدن سقبا وكفربطنا وحمورية وعين ترما ودوما ومسرابا بعدة قذائف أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في صفوف المدنيين ودمار واسع في ممتلكاتهم.

من جانبها نفت قاعدة حميميم الروسية في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة الطيران الروسي في الغارات الجوية قائلة “ننفي مشاركة قاذفات روسية في أي هجوم جوي حدث اليوم (الأحد) في منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية”.