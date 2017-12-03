خطأ مطبعي في صحيفة يربك نواب الرئيس العراقي (صورة)

تسبب خطأ مطبعي في صحيفة الصباح العراقية الرسمية، اليوم الأحد، بإرباك لنواب الرئيس العراقي إثر إعلانها إحالتهم إلى القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، بالتزامن مع الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد.

ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، أنه تمت إحالة “نواب رئيس الجمهورية” إلى القضاء بتهم الفساد.

ونواب الرئيس هم “أياد علاوي، ونوري المالكي، وأسامة النجيفي” حيث اضطر الأخيران إلى إصدار بيانات استنكار وشجب للحادثة، مطالبين الصحيفة بتقديم اعتذار عن إساءتها لـ” الرموز الوطنية”.

واضطرت الصحيفة إلى إصدار توضيح أكدت فيه أن ما حصل هو “خطأ مطبعي غير متعمد وفتحت تحقيقًا بالحادثة، طال عددًا من العاملين”.

لكن رئيس تحرير الصحيفة عباس عبود، كشف في وثيقة مسربة أن المادة الأصلية لمقابلة رئيس هيئة النزاهة “البريفات” أتلفت عندما طلبها للتأكد من عدم وجود خطأ فيها. وهو ما أثار الشكوك حول وجود تعمد بشأن ما حصل.

وأشار إلى أن محررة المقابلة “شيماء رشيد” أخطأت بإيراد اتهام نواب رئيس الجمهورية بالكسب غير المشروع، فيما كان المقصود نوابًا سابقين لرئيس الوزراء.

كما اشتغلت هيئة النزاهة بالأمر وأصدرت بيانَا نفت فيه تلك الأنباء واعتبرتها عارية عن الصحة، فيما أعلن القضاء العراقي عدم تلقيه دعاوى ضد نواب الرئيس.