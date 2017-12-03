الجيش الأردني يعلن تحريره مواطنًا خطفته جماعات مسلحة وعذبته بسوريا (صور)

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، عن تحرير مواطن أردني، خطفته جماعات مسلحة جنوب سوريا؛ من أجل الحصول على فدية.

ونقل بيان، نشره الجيش على موقعه الإلكتروني، للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن مصدر مسؤول في القيادة، أن “القوات المسلحة، ممثلة بمديرية الاستخبارات العسكرية، والوحدات ذات العلاقة، وبمتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة، تمكنت من تحرير المواطن الأردني، منهل أحمد عبدالله حمدان، والذي اختطفته إحدى الجماعات المسلحة، في مناطق الجنوب السوري”.

وأضاف المصدر، أن “الأردني حمدان، كان يقيم في سوريا، منذ زمن طويل، ويدير مزارع تعود ملكيتها له، وكانت الجماعات المسلحة عذبته، وطلبت منه فدية، مقابل إطلاق سراحه”.

وأوضح، أن “الجهات الاستخباراتية، كثفت أعمالها وتحرياتها، حتى تمكنت من تحريره، حيث أعادته إلى أسرته، في محافظة إربد شمال عمان، بعد اختطاف دام عدة أيام”.

وأكد، أن “القوات المسلحة الأردنية، ستستخدم أقصى أنواع القوة؛ لردع هذه العصابات، أيًا كانت غاياتها وأهدافها وولاءاتها”.

ولم يورد البيان، أي تفاصيل إضافية، حول عملية تحرير المواطن المخطوف، الذي نشرت صوره وهو جالس وسط عائلته، ويتلقى التهاني من بعض أفراد عشيرته.

ويؤوي الأردن -الذي تربطه حدود مشتركة مع سوريا، يزيد طولها عن 370 كيلومترًا- نحو 680 ألف لاجئ سوري، فروا من الحرب الجارية في بلدهم، منذ آذار/مارس 2011، ومسجلين لدى المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين، يضاف إليهم بحسب الحكومة الأردنية، نحو 700 ألف سوري، دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع في سوريا.