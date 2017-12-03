انطلاق اليوم الثاني من مباحثات استكمال المصالحة الفلسطينية في القاهرة

كشفت مصادر مصرية، أن مبنى المخابرات العامة يشهد اليوم الأحد، ثاني جلسات مباحثات استكمال المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، من أجل التوصل إلى تفاهمات جديدة لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

وأوضحت المصادر لـ “إرم نيوز”، أن جلسات اليوم، ستشهد مناقشة عدة ملفات وفي مقدمتها تمكين الحكومة وملفا الموظفين والأمن، لافتةً إلى أن المباحثات ستشهد جلسات مشتركة بين قيادات الحركتين، وستخرج من خلالها تفاهمات جديدة يمكن تطبيقها على الأرض.

ولفتت إلى أن اليوم شهد اجتماعات سرية منفصلة لقيادات فتح وحماس مع الجانب المصري، موضحةً أن الجانب المصري اشترط على الطرفين عدم الحديث للإعلام والتصريح بملامح ما تمّ مناقشته.

بدورها نظمّت الفصائل الفلسطينية اليوم الأحد، مسيرة جماهيرية انطلقت من ساحة السرايا إلى ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة لمطالبة قيادات الحركتين بعدم العودة دون اتفاق نهائي بإتمام المصالحة الفلسطينية، ورفع الإجراءات التي أقرّتها حكومة التوافق بحق سكان قطاع غزة، وتشكيل لجنة وطنية لإدارة المفاوضات.

وأكّد السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة، بركات الفرا، أن مصر تحاول من خلال الاجتماعات الحالية إنهاء الأزمة، التي وقعت مؤخرًا بين الفصائل الفلسطينية، متوقعًا أن يجري تسلم الحكومة مهامها الأسبوع المقبل بحضور وفد مصر في قطاع غزة.

وأضاف أن المباحثات الحالية ستخرج بتفاهمات جديدة في ملفات الموظفين والأمن، داعيًا الفصائل الفلسطينية إلى العمل بقوة على إنجاح المصالحة وعدم الالتفات إلى الضغوط الإقليمية التي ترمي إلى إفشالها.

وكانت مصر قد وجهت دعوة إلى حركتي فتح وحماس، لعقد اجتماعات بالقاهرة لبحث التحديات التي تواجه خطوات إنجاز المصالحة الفلسطينية.

يشار إلى أن حركتي فتح وحماس قد طلبتا من مصر، الأربعاء الماضي، تأجيل استكمال ملف تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة، لمدة 10 أيام، من أجل ضمان خطوات إنجاز المصالحة الوطنية.