بروتوكول الرئيس الإيفواري يحرج وزير الخارجية الجزائري (فيديو)

تعرض وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، لموقف محرج حين منعه بروتوكول رئيس كوديفوار من مقابلته، خلال لقاء رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى بالرئيس الإيفواري الحسن وتارا، أثناء استقبال الأخير لرؤساء الوفود المشاركة بــ”قمة أبيدجان”.

وظهر وزير الشؤون الخارجية الجزائري في فيديو تداوله نشطاء على نطاقٍ واسعٍ، مستغربًا من طريقة منعه رغم تقديمه لنفسه على أنه وزير خارجية مرافق لرئيس حكومة بلاده في قمة الاتحاديين الأفريقي-الأوروبي التي احتضنتها، قبل أيام، العاصمة الإيفوارية.

واعتبر مدونون جزائريون أن ما حصل لوزير خارجيتهم مع رئيس كوديفوار، “يُؤشّر لتراجع دور الدبلوماسية الجزائرية بالمحافل الدولية، مقارنةً بما كان الأمر عليه خلال عقود مضت، حين كان رؤساء أكبر دول العالم يتسابقون لمصافحة وزير خارجية الجزائر”.

وانتقد هؤلاء ما وصفوه بالضربات التي تتلقاها الدبلوماسية الجزائرية منذ تنحية وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة في مايو/أيار الماضي، لأسبابٍ غير معلومة رغم النجاحات الدبلوماسية التي حقّقها، وقد شكّل قرار تعيين عبد القادر مساهل وزيرًا للشؤون الخارجية مفاجأة غير سارة لقطاعٍ واسعٍ من الجزائريين.

وقال مدافعون عن وزير الخارجية عبد القادر مساهل، إنّ ما حصل له في القمة الـ5 لرؤساء حكومات وقادة دول قارتي أفريقيا وأوروبا “خطأ دبلوماسي يُضاف إلى أخطاءٍ كثيرة شهدتها القمة الأفريقية الأوروبية”، مستغربين “كيف أن مسؤولي بروتوكول الرئيس الإيفواري لم يتعرفوا إلى مساهل الذي اشتغل لسنوات وزيرًا لشؤون أفريقيا والعالم العربي؟”.

يُشار إلى أنّ وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، يُواجهُ منذ أسابيع عاصفة انتقادات عقب تصريحات حادة أطلقها أمام مؤتمر اقتصادي عقد بالعاصمة الجزائرية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واتهم فيها المغرب بــ”توظيف أموال الحشيش وتبييضها في بنوك أفريقية ونقل المخدرات على متن الخطوط الجوية الملكية للتوغّل أفريقيًّا”.