الأمن التونسي يحبط مخطّطًا “إرهابيًا” لاستهداف الحرس الوطني

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مركزًا للحرس التونسي بعد ضبط خلية متشددة، شمال غرب البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن: “الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمحافظة جندوبة تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية بريف محافظة جندوبة، تتكون من أربعة أشخاص، كانوا يخططون لتفجير مقر الحرس الوطني في المنطقة المذكورة”.

وأضاف البيان أن: “التحقيقات الأولية أثبتت تبنّيهم الفكر التكفيري”، مشيرًا إلى أنه تمّ حجز معدات للتفجير، ووسائل خطيرة، كانوا يعتزمون استخدامها لمهاجمة مقر مركز الحرس الوطني التونسي في المحافظة”.

وأضاف البيان أنه: “تم توقيف جميع أفراد المجموعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عامًا، وسيتم عرضهم على النيابة العمومية، في انتظار استكمال التحقيق معهم من قبل الفرقة الوطنية لمقاومة الإرهاب بالعاصمة التونسية”.

ووصف البيان الخلية الارهابية بأنها “خطيرة”، مؤكدًا أنها خططت لعمليات إرهابية أخرى في محافظة جندوبة، وأنها شرعت فعليًا في الإعداد للقيام بالعمليات الإرهابية المذكورة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت عن “إحالة 831 مشتبهًا به في قضايا إرهابية للقضاء المختص”.

وعانت تونس في السنوات الأخيرة من عمليات استهدفت مواطنين وسائحين أجانب، وعناصر أمنية وعسكرية.