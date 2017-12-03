حفتر يلتقي سلامة في القاهرة

قال مصدر في الجيش الوطني الليبي، إن قائد القوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، التقى، اليوم الأحد، في القاهرة، المبعوث الدولي إلى ليبيا، غسان سلامة.

ولم يكشف المصدر، الذي تحدث لـ”إرم نيوز”، فحوى اللقاء، لكنه ألمح إلى أنه تناول مسألة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وإجراء الانتخابات في 2018.

وأطلع سلامة، المشير حفتر، على خطته التي طرحها، بعنوان “خطة العمل من أجل ليبيا”، وسبل دعمها وتنفيذها؛ وصولاً إلى اتفاق شامل؛ ينهي الأزمة الليبية.

يذكر أن المبعوث الأممي غسان سلامة، قد وصل إلى القاهرة، مساء أمس السبت، قادمًا من روما، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، مع كبار المسؤولين في مصر.

وقال سلامة، أمس السبت، إنه يأمل الاجتماع قريبًا مع حفتر، الذي لا يعترف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، مضيفًا أنه يعتزم زيارة جميع البلديات في ليبيا، وعددها 103؛ لحشد التأييد لعملية المصالحة.

وأضاف سلامة، أن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، “يريد فعلاً الانتخابات في البلاد”، داعيًا إلى الحفاظ على اتفاق الصخيرات.