مدير “سي آي ايه” يحذر قاسم سليماني

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مايك بومبيو، يوم السبت، إنه بعث رسالة للميجر جنرال الإيراني قاسم سليماني والقادة الإيرانيين للتعبير عن قلقه بشأن سلوك إيران، الذي ينطوي على تهديد بشكل متزايد في العراق.

وأضاف بومبيو، خلال ندوة في منتدى ريغان السنوي للدفاع في جنوب كاليفورنيا، أنه بعث الرسالة بعد أن أشار قائد عسكري إيراني كبير إلى أن القوات التي تحت إمرته قد تهاجم القوات الأمريكية في العراق، ولم يذكر تاريخًا.

وقال بومبيو: “ما كنا نتحدث عنه في هذه الرسالة، هو أننا سنحمله ونحمل إيران مسؤولية أي هجمات على المصالح الأمريكية في العراق من قبل القوات الخاضعة لسيطرتهم”.

وأضاف: “نريد أن نتأكد أنه والقيادة في إيران يتفهمان ذلك بطريقة واضحة وضوح الشمس”.

وذكر بومبيو، الذي تولى قيادة المخابرات المركزية في يناير/ كانون الثاني أن سليماني، الذي يتولى قيادة العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، رفض فتح الرسالة.

ودعا سليماني، سابقًا، القادة الأكراد مرارًا في شمال العراق للانسحاب من مدينة كركوك النفطية أو مواجهة هجوم القوات العراقية والمقاتلين المتحالفين مع إيران، وسافر إلى إقليم كردستان العراق للاجتماع مع القادة الأكراد.

ووجود سليماني على الخطوط الأمامية يسلط الضوء على نفوذ طهران الكبير على السياسة في العراق.

ويقاتل تحالف تقوده الولايات المتحدة تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، وعادة ما يكون ذلك على مقربة من فصائل متحالفة مع إيران تقاتل التنظيم ذاته.

وقال بومبيو: “تحتاج فحسب إلى النظر في الأسابيع القليلة الماضية، وجهود الإيرانيين لممارسة النفوذ الآن في شمال العراق فضلا عن مناطق أخرى في العراق لتشهد استمرار جهود الإيرانيين ليكونوا قوة مهيمنة في الشرق الأوسط”.