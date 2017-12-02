عمار الحكيم: العراق عربي ويريد الانفتاح على الدول العربية

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، لانفتاح العراق على محيطه العربي، مشددًا على أهمية الشروع بحوار إقليمي، بين الدول المحورية في المنطقة.

وقال الحكيم في كلمة له عقب انتخابه رئيسًا لتيار الحكمة، من قبل أعضاء المكتب السياسي خلال انتخابات جرت اليوم السبت في العاصمة بغداد،:”إن الهوية العربية لغالبية أبناء شعبنا تتطلب انفتحًا على الدول العربية وبناءَ العلاقات معها ضمن مقاسات الثوابت الوطنية”.

وأضاف الحكيم أن العراق “يتبنى مبدأ التوازن في علاقاته الإقليمية والدولية لتجنب سياسة المحاور”، معتبرًا أن العراق “يسعى إلى أن يكون جسرًا للتواصل بين دول المنطقة والعالم، وليس ساحة للصراع”.

وجدد الحكيم في ختام المؤتمر دعوته الى”حوار إقليمي بنّاء بين الدول المحورية في المنطقة، وفي مقدمتها السعودية وإيران؛ لمعالجة الأزمات بما يخدم الأمن والسلم الإقليمي ويعيد الاستقرار للمنطقة”.