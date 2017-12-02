مصدر مقرب من “حماس”: وفد الحركة بالقاهرة سيلتقي القيادة المصرية فقط

كشف مصدر مقرّب من حركة “حماس” في قطاع غزة، اليوم السبت، أن وفد الحركة، الذي وصل العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس، سيلتقي القيادة المصرية فقط.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته: “سيبحث وفدنا في القاهرة ملف المصالحة مع مسؤولين مصريين فقط، ولا وجود للقاءات أخرى”.

وأوضح المصدر أن وفد حركته في القاهرة “قد لا يلتقي وفد حركة فتح هناك”، قائلًا: “لقاء وفد فتح ليس في برنامجنا حتّى اللحظة”.

وتابع: “لا يوجد علاقة بين زيارة وفد عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح لمصر، وبين وفد حماس هناك”.

وطالبت حركة “حماس” في بيان صحفي أصدرته صباح اليوم، حكومة الوفاق الوطني، برئاسة رامي الحمد الله، برفع العقوبات عن قطاع غزة، أو تقديم استقالتها.

وردًّا على ذلك البيان، اعتبرت الحكومة الفلسطينية، أن تصريحات حماس “تمثّل تراجعًا واضحًا عن المصالحة (مع فتح)”، واصفةً إياها بــ”غير المسؤولة، والمتناقضة مع المسؤولية الوطنية”.

ومساء أمس، غادر وفد من “حماس”، برئاسة رئيسها في غزة، يحيى السنوار، القطاع، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهًا إلى العاصمة المصرية، دون إعلان مسبق، ليتبعه بعدة ساعات وفد حركة “فتح”.

وأفادت “حماس”، في بيان، بأن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من مصر؛ بهدف “الوقوف على تطورات ملف المصالحة، وسبل المضي بها، بما يحقق طموحات ومصالح شعبنا”، دون مزيد من التفاصيل.

كما قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة “فتح”، منير الجاغوب، إن زيارة “الأحمد” للقاهرة تأتي في إطار مساعي استكمال مباحثات المصالحة مع حركة “حماس”، وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها في قطاع غزة دون عراقيل.

وتوترت العلاقات بين حركتي “فتح” و”حماس”، خلال الأيام الماضية؛ حيث تبادلت الحركتان الاتهامات حول المتسبب في عرقلة تطبيق اتفاق المصالحة.

والأربعاء الماضي، أعلنت الحركتان، في بيان مشترك لهما، تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة إلى العاشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، لاستكمال الترتيبات اللازمة لذلك، من أجل ضمان تنفيذ خطوات إنجاز المصالحة.

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقعت حركتا “فتح” و”حماس”، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة.