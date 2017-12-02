الخطوط المغربية تقاضي وزير خارجية الجزائر أمام المحاكم الفرنسية

قررت شركة الخطوط الملكية المغربية، مقاضاة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، أمام المحاكم الفرنسية، على خلفية تصريحات سابقة للوزير اتهم فيها الشركة بنقل “الحشيش” لإفريقيا عبر طائراتها.

وكشف موقع “إم 6 أنفو” الفرنسي، أن دفاع شركة الخطوط الملكية المغربية سيقدم شكوى أمام محكمة باريس بحق مساهل بتهمة “القذف والافتراء”.

وبحسب الموقع، فإن “قرار اختيار القضاء الفرنسي، جاء عقب اجتماع عقد بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في المقر الاجتماعي للشركة بمدينة الدار البيضاء، حضرته إدارتها العامة ومحامون مغاربة، ومكتب فرنسي شهير للمحاماة، وهو اللقاء الذي تم فيه دراسة وفحص كل الخيارات المتعلقة بالمتابعة القضائية”.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، استدعت في الـ20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، السفير لحسن عبدالخالق، للاحتجاج على تصريحات الوزير مساهل، التي قالت إنها “لا أساس لها من الصحة”.

واتهم الوزير الجزائري يومها المغرب؛ باستغلال “أموال الحشيش”، ونقلها عبر خطوطه الجوية ثم تبييضها في مصارف بإفريقيا، لتنفيذ سياسته في القارة السمراء.

وأثار ذلك أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين، وصلت حدّ استدعاء سفير الرباط والقائم بأعمال السفارة الجزائرية من طرف الحكومة المغربية، بينما رفض وزير الخارجية الجزائري التراجع عن تصريحاته الحادة.

واستدعت السلطات المغربية القائم بأعمال سفارة الجزائر من أجل إبلاغه “الطابع غير المسؤول، والصبياني للتصريحات الخطيرة، التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية الجزائري، حول موضوع السياسية الأفريقية للمملكة المغربية”.