المبعوث الأممي إلى ليبيا: حفتر يريد إجراء الانتخابات في البلاد

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم السبت، إن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، “يريد فعلاً الانتخابات في البلاد”، داعيًا إلى الحفاظ على اتفاق الصخيرات.

وأضاف سلامة، خلال أعمال النسخة الثالثة، لمنتدى “حوارات متوسطية”، المنعقد منذ أول من أمس، الخميس، في العاصمة الإيطالية روما، ويختتم اليوم، السبت: “لقد تحدث معي الجنرال حفتر، وقال إنه يريد الانتخابات، وقد ناقشت هذه المسألة أيضًا، مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس البرلمان في طبرق عقيله صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية عبد الرحمن السويحلي، وأبلغت كل واحد منهم، أن الانتخابات ستجري، ولكن يجب علينا أن نخلق الظروف”.

وتابع: “نحن نعتقد أن الاتفاق السياسي (المبرم في الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015)، يجب أن يبقى كنقطة مرجعية، ونريد أن يعقد مؤتمر المصالحة الوطنية قبل الانتخابات، التي آمل أن تتم في العام 2018؛ لأنني أعلم أن الليبيين تعبوا من المرحلة الانتقالية”.

واعتبر أنه “حتى نصل إلى مرحلة من الاستقرار الدائم، من المهم الحفاظ على اتفاق الصخيرات، ولكن كان من الأفضل، لو تمكنا من اختيار حكومة تكنوقراط، يمكنهم التعامل مع شيء آخر”.

ويناقش المنتدى، قضايا ذات صلة بتطورات الأوضاع في منطقة حوض البحر المتوسط، ومن بينها: الأمن المشترك، ومكافحة الإرهاب، ومستقبل المنطقة، والطاقة، والنمو، ودور المرأة والشباب؛ لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، فضلًا عن الهجرة.