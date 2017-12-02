زعيم قبلي ليبي: الأمم المتحدة تتعامل مع الميليشيات

كشف زعيم قبلي ليبي أن الأمم المتحدة تتعامل مع ميليشيات مسلحة، دون الالتفات إلى القبائل الليبية باعتبارها قواعد شعبية عريضة، ذات تأثير داخل المجتمع.

وقال أشرف عبدالفتاح عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، إن المبعوث الدولي إلى بلاده يعقد لقاءات ويقوم بزيارات إلى زعماء الميليشيات، معتبرًا أن ذلك “يعكس سياسة الأمم المتحدة التي تقتصر على التعامل فقط مع الميليشيات المسلحة دون الالتفات للقبائل”.

وأكد أن القبائل الليبية موجودة على الأرض على امتداد ليبيا، ولن تفلح الأمم المتحدة بتجاهل تلك القاعدة الشعبية الكبيرة، في إشارة منه إلى اللقاءات التي يعقدها المبعوث الدولي مع زعماء الميليشيات.

وحول اللقاء الذي جمع مؤخرًا وفدًا من القبائل الليبية مع مسؤول أممي، أشار الزعيم القبلي، إلى أن اللقاء تمحور حول تفعيل قانون العفو العام وعودة المهجّرين ورفع المطالبة الجنائية عن سيف الإسلام القذافي.

وأوضح عبدالفتاح أن اللقاء تطرق إلى المطالبة بالابتعاد عن سياسة المغالبة، أو الإقصاء، مشددًا على ضرورة كف أيدي الدول التي ساهمت في تدمير ليبيا عن التدخل في شأنها الداخلي.