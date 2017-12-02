العقبة الأردنية تستضيف اجتماعات دولية لمكافحة الإرهاب‎

تشهد مدينة العقبة الأردنية، اليوم السبت، انطلاق اجتماعات دولية، تهدف لبحث الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

وتستمر الاجتماعات على مدار يومين، بمشاركة رؤساء عدد من دول غرب أفريقيا، ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، وعدد من الوزراء من المملكة المتحدة وفرنسا.

كما يشارك في الاجتماعات كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين من دول أوروبية ولاتينية وأفريقية، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية والاتحاد الأوروبي، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأفريقي.

ومن الدول المشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، ورومانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وقبرص، وكندا والبرازيل واليابان وأستراليا والهند وأندونيسيا، وساحل العاج وغامبيا ونيجيريا وموريتانيا وأنتيغوا، وباربودا ومالي وغانا وسيراليون وتشاد وبوركينا فاسو.

ووفق ما أكده مصدر حكومي أردني رفيع المستوى، فإن “الاجتماعات ستكون مغلقة، وغير متاحة لوسائل الإعلام”.

يشار إلى أن اجتماعات العقبة، التي عقدت لأكثر من مرة، أطلقها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني؛ لإدامة التنسيق وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب، وفق نهج شمولي ومناقشة التحديات الأمنية في عدد من مناطق العالم.