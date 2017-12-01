مستشار السراج: اللقاء مع ترامب كان مثمرًا

قال الطاهر السني، المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، إن اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مثمراً.

وأضاف السني، الذي كان ضمن الوفد الذي التقى ترامب الجمعة، على صفحته بموقع تويتر أن الرئيس الأمريكي أبدى تفهمه الكامل لدور السراج وحكومة الوفاق الوطني.

وأشار إلى أن ترامب أكد على دعم الاتفاق السياسي كحل وحيد للأزمة الليبية حتى الانتخابات، و على استمرار التعاون الاستراتيجي من أجل استقرار ‫ليبيا، و بالأخص في مكافحة الإرهاب ودعم الاقتصاد وإعادة الإعمار.

يشار إلى أن البيت الأبيض ألغى المؤتمر الصحفي الذي كان مفترضاً أن يعقده ترامب والسراج، بدعوى أن المؤتمر أدرج بالخطأ على جدول الزيارة، وسط أنباء تحدثت عن ان اللقاء الذي جمع بين السراج وترامب لم يستمر أكثر من نصف ساعة.