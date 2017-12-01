سخرية واسعة من بناء مزار لمكان وضوء الخميني في البصرة (فيديو)

أثارت قضية العثور المفترض على مكان وضوء المرشد الإيراني الراحل، آية الله الخميني، في العراق، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد بدء جهات دينية بأعمال الصيانة وتأهيل مزار في هذا المكان.

ويظهر رجل دين شيعي في مقطع مرئي بثه ناشطون على مواقع التواصل، وعدد من المرافقين في منطقة سفوان بمحافظة البصرة، وهم يتحدثون عن وجوب الاهتمام بالمزار لأنه مقدس، حسب تعبيرهم.

وعبّر نشطاء عن استيائهم من بناء المزار في المكان المفترض لوضوء الخميني، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل، في حين عبّر آخرون عن سخريتهم من الأمر الذي رأوا فيه بعدًا آخر للتغلغل الإيراني داخل العراق، خاصة بعد المشاريع التي أنشئت في البلاد باسم “الخميني” ومنها مدرسة وشارع باسمه في الموصل والبصرة.

كما رأى مدونون أن بناء المزار الجديد يهدف للحصول على الأموال من المواطنين والمتبرعين، خاصة وأن العراق يضم العشرات من المراقد الدينية والأضرحة التي تُدر أموالًا طائلة من النذور والهبات وغيرها.