لافروف: الدول غير المدعوة من حكومة دمشق عليها أن تغادر سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الدول غير المدعوة من الحكومة السورية عليها أن تغادر البلاد، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، أمام الدورة الثالثة لمؤتمر “حوارات متوسطية”، التي افتتحت مساء أمس الخميس، في العاصمة الإيطالية روما، وتستمر حتى غدٍ السبت.

وأضاف الوزير الروسي:”الآن يقول الأمريكيون إنهم يريدون البقاء لبضع سنوات في سوريا لمنع الإرهابيين من العودة، ونحن نعتقد أن جميع الدول غير المدعوة من قبل حكومة دمشق أو بقرار من الأمم المتحدة يجب أن تغادر”.

وتابع لافروف:”لا نستطيع أن نسمح لسوريا أن تقع في أيدي الآخرين، ونحن توجهنا إلى سوريا لكن بناء على طلب من الحكومة الشرعية في دمشق”.

وتابع:”اتخذنا إجراءات لمنع البلاد من الوقوع في أيدي تنظيم داعش، بالإضافة إلى جبهة النصرة، التي كانت على مشارف دمشق”.

وأضاف: “نحن نساعد الجيش السوري، وأعتقد أننا حققنا نتائج كبيرة اليوم، حيث هُزم داعش، وأعتقد أننا يجب أن نركز على مساعدة أولئك الذين يحاربون الإرهابيين في سوريا”.

وحول الوضع في المنطقة، قال رئيس الدبلوماسية الروسية:”واجهنا مرارًا مشكلة الخلافات بين السعوديين والإيرانيين، وتحدثنا معهما حول هذه الخلافات بشكل منفصل”.

وتابع:”نعتقد أن عليهما البدء في الحوار، ونحن على استعداد لمساعدتهما ومن خلال منظمة التعاون الإسلامي، إذ أننا على قناعة أنه من المؤسف أن تشهد المنطقة انقسامًا بين هذين البلدين المهمين”.

ويناقش المؤتمر قضايا ذات صلة بتطورات الأوضاع في منطقة حوض البحر المتوسط، ومن بينها: الأمن المشترك، ومكافحة الإرهاب، ومستقبل منطقة الشرق الأوسط، والهجرة والطاقة والنمو، ودور المرأة والشباب لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، فضلًا عن ظاهرة الهجرة.