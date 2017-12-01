رئيس وفد النظام السوري يهدد بالانسحاب من محادثات جنيف

قال بشار الجعفري مفاوض الحكومة السورية اليوم الجمعة، إن وفده سيغادر محادثات تقودها الأمم المتحدة في جنيف، وقد لا يعود الأسبوع المقبل.

وجاءت تصريحات الجعفري ردًّا على بيان للمعارضة السورية في مؤتمرها “الرياض 2” الشهر الماضي الذي قالت فيه، إنه لا يمكن أن يكون للرئيس بشار الأسد دور في أي فترة انتقالية.

وقال الجعفري للصحفيين بعد المحادثات “نحن نرى أن اللغة التي استخدمت في بيان الرياض 2 عبارة عن شروط مسبقة، لغة بيان الرياض 2 بالنسبة لنا عودة للوراء، نحن نعتبر بيان الرياض مرفوضًا جملة وتفصيلًا”.

وأضاف أن “دمشق هي التي ستقرر” ما إ ذا كان الوفد سيعود الأسبوع المقبل.