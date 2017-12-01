الرئاسة الفلسطينية: عدم حل “القضية” يبقي حالة التوتر في المنطقة والعالم

قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية سيبقي حالة التوتر والفوضى والعنف سائدة في المنطقة والعالم.

وأضاف أبو ردينة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يضمن القدس الشرقية عاصمة للدولة المستقلة”.

وأبرز أن الاعتراف بـ”الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدم شرعية الاستيطان، هو الذي سيخلق المناخ المناسب لحل مشاكل المنطقة وإعادة التوازن في العلاقات العربية الأمريكية”.

وتابع أبوردينة أن “القدس الشرقية بمقدساتها هي البداية والنهاية لأي حل ولأي مشروع ينقذ المنطقة من الدمار”.

وذكر أن “الرئيس محمود عباس ما زال ملتزمًا بسلام عادل قائم على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية والعربية والتي أساسها مبادرة السلام العربية”.

وقال أبو ردينة إن “المنطقة أمام خيارات صعبة، وعلى شعوب المنطقة ودولها التمسك بالثوابت الوطنية والقومية أمام هذه التحديات الخطيرة والتي تمس جوهر الوجود العربي بأسره”.

وتسعى الإدارة الأمريكية حاليًا إلى إحياء المفاوضات، التي توقفت منذ أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية والإفراج عن معتقلين قدامى في سجونها، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967.