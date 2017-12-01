السراج يطالب من واشنطن برفع حظر الأسلحة عن ليبيا

المصدر: أ ف ب

طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الخميس في واشنطن، رفع حظر الأسلحة المفروض على بلاده منذ عام 2011 من قبل الأمم المتحدة.

وفي بداية اجتماع بالبنتاغون مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أكد السراج أن ليبيا “تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتطرف والإرهاب”.

وأضاف: “لكن هناك تحديًا آخر نواجهه وهو الافتقار إلى القدرات والوسائل، إضافة إلى حظر الأسلحة” في إشارة منه إلى الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 في أعقاب الثورة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي.

وتابع: “نأمل أن يرفع هذا الحظر جزئيًا على الأقل لبعض فروع الجيش مثل الحرس الجمهوري وخفر السواحل”.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة، دعمها للسراج وحكومته؛ من أجل “بناء مستقبل مستقر موحد وزاهر” في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، الخميس: “نحن سعداء بالترحيب برئيس الوزراء الليبي فائز السراج، والوفد المرافق له في واشنطن”.

وأضافت ناورت، في الموجز الصحفي الذي عقدته، الخميس، من مقر الوزارة بواشنطن: “الرئيس دونالد ترامب سيستقبل السراج في البيت الأبيض غدًا الجمعة”.

وتابعت: “ومن المنتظر أن يقوم السراج خلال مكوثه في واشنطن، بعقد لقاءات مع قيادات أمريكية أخرى، من بينها الوزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس”.

وأشارت إلى أن بلادها تتطلع إلى اللقاءات التي سيعقدها المسؤول الليبي مع نظرائه الأمريكيين “من أجل تعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا”.

ولفتت هيدرز إلى أن الوزير تيلرسون “سيحرص خلال لقائه مع السراج على تأكيد دعم الولايات المتحدة له، ولحكومته، في وقت يسعى فيه الشعب الليبي لبناء مستقبل اكثر استقرارًا، ووحدةً وازدهارًا”.

كما أوضحت أن وزير الخارجية سيبحث مع السراج كذلك “جهودنا المشتركة لهزيمة داعش وجماعات أخرى”.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل وزير الدفاع الأمريكي، ماتيس، السراج، في مقر الوزارة بمبنى البنتاغون.