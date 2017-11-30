قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية تسيطر على مقرات للجيش الوطني بقيادة حفتر

قال شهود عيان من مدينة سبها جنوب ليبيا:”إن قوات تابعة لحكومة الوفاق سيطرت على مراكز حيوية في المدينة، كانت تسيطر عليها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر“.

وأضاف شهود عيان أن من بين هذه الأماكن الحيوية مطار سبها المدني الواقع في ضواحي المدينة، حيث سيطرت قوات حكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي المعترف به دوليًا على نقاط وبوابات أمنية أخرى في المدينة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية “هناك أنباء أخرى تفيد بسيطرة نفس القوات على حقل المبروك النفطي الذي يبعد 400 كيلو متر شمال شرق مدينة سبها”.

يشار إلى أن قوات المجلس الرئاسي تتصارع مع قوات الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر في السيطرة على البلاد، حيث لا يعترف أي طرف بالآخر، وتعمل الأمم المتحدة على جمع هؤلاء الفرقاء على طاولة الحوار منذ عام 2015، لكن دون جدوى.