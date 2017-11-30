وزير الخارجية العراقي يطالب المجتمع الدولي بـ”خطة مارشال”

المصدر: ا ف ب

اعتبر وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، الخميس، في روما، أن بلاده تحتاج إلى “خطة مارشال” لإعادة إعمارها، مؤكدًا أن “العالم يدين لبغداد بذلك”.

وقال الوزير أمام منتدى الحوار المتوسطي: “أطلب من المجتمع الدولي أن يساعدنا كما ساعدنا في مقاتلة داعش”.

وأضاف أن “العراق قاتل في إطار حرب عالمية، وعلى العالم اليوم أن يساعدنا”، في إشارة إلى الجنسيات المتعددة للمقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في صفوف التنظيم.

وأوضح أن “داعش لم يعد تهديدًا استراتيجيًا للنظام العراقي”، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق في إعادة إعمار مدنه المدمرة مثل الموصل، على غرار ما تم القيام به للمدن الألمانية إثر الحرب العالمية الثانية.

وتابع: “تبين أن هذا الأمر مفيد جدًا لوقف التوتر في المنطقة”، مذكرًا بأن “داعش يركز على المناطق التي تشهد توترات”.