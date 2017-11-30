بالفيديو.. رئيس الحكومة الجزائرية يكشف فحوى حديثه النادر مع ملك المغرب

اهتمت الصحافة المغربية بالمصافحة النادرة التي جمعت رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى بالعاهل المغربي محمد السادس، خلال مشاركتهما في أعمال القمة الخامسة لاتحاد قارتي أفريقيا وأوروبا بالعاصمة الإيفوارية “أبيدجان”.

ولم يُفوّت ممثل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الفرصة ليبعث برسائل سياسية للجارة الغربية، إذ أدلى بتصريح خاطف لفضائية مغربية جاء فيه: “إنّه يُبّلغ تحيات القيادة الجزائرية للشعب المغربي الشقيق”.

وقال أويحيى إنّه “نقل للعاهل المغربي محمد السادس تحيات رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة”، متفاعلًا مع إلحاح صحافيين تنقلوا ضمن الطاقم الإعلامي لملك المغرب إلى قمة رؤساء حكومات وقادة دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وفي الجزائر، كالت صحف ومواقع محلية المديح لرئيس الوزراء، الذي بادرَ بتحية العاهل المغربي، أمام رؤساء حكومات وقادة دول أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي قابل المشهد خلال التقاط صور جماعية بابتسامة عريضة.

وتداول مغاربة وجزائريون صور المصافحة الحارة بين أويحيى ومحمد السادس، على نطاقٍ واسعٍ، بينما أغدق عليها مدونون من البلدين بعبارات الثناء والإشادة، بشكلٍ كشف عن تعطّش الشعبين لتجاوز الخلافات السياسية ومرحلة التشنّج التي تمرُّ بها العلاقات الثنائية.