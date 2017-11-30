استئناف ضخ المياه إلى العاصمة الليبية بعد انقطاع دام عدة أيام

استأنفت إدارة “النهر الصناعي”، تشغيل مضخات المياه، اليوم الخميس؛ لتزويد العاصمة الليبية طرابلس بالمياه، بعد انقطاعها عنها لبضعة أيام ، حيث من المتوقع أن تصل الإمدادات إلى المدينة، في الساعات القليلة المقبلة.

وكان مصدر في جهاز إدارة “النهر الصناعي”، قال في وقت سابق، إن مجموعة مسلحة، اقتحمت منطقة “آبار الحساونة”، وهددت بتفجيرها، إذا لم يتم إيقاف ضخ المياه.

ونفى المهندس الزروق السنوسي، مدير جهاز “النهر الصناعي”، في المنطقة الجنوبية، أن يكون الوضع الأمني أو الجماعات المسلحة وراء تلك القضية، مؤكدًا، أن أمرًا صدر من الإدارة العامة في طرابلس، بقطع المياه.

من جانبه، أعلن وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، بداد قنصو، في تصريحات صحفية، أن استئناف ضخ المياه، جاء “إثر جهود قام بها خيّرون، مع وزارة الحكم المحلي”، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

والنهر الصناعي العظيم، هو شبكة خطوط أنابيب، تم إنشاؤها في عهد الرئيس السابق، معمر القذافي؛ لضخ المياه الجوفية من الجنوب الصحراوي، إلى المناطق الساحلية.