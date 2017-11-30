العفو الدولية: النظام السوري استخدم قنابل عنقودية في الغوطة الشرقية

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن النظام السوري استخدم قنابل عنقودية في الغوطة الشرقية بالعاصمة دمشق.

وذكرت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، أن “الهجمات بالقنابل العنقودية السوفيتية الصنع، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل”.

واسندت المنظمة معلوماتها بخصوص استخدام النظام السوري للقنابل العنقودية، إلى اللقاءات التي أُجريت مع الناشطين، والاعتماد على مشاهد وصور من مصادر مفتوحة.

ومنذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تتعرض الغوطة الشرقية لقصف مكثف من قوات النظام السوري، أسفر عن سقوط أكثر من 130 قتيلًا، وخلف عددًا كبيرًا من الجرحى.

والغوطة الواقعة على مشارف العاصمة دمشق، إحدى مناطق “خفض التصعيد” غربي سوريا، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012، الأمر الذي خلف أزمة إنسانية عميقة.