الأمم المتحدة تسعى لإجلاء طبي عاجل للمئات من الغوطة الشرقية في سوريا‎

دعا مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، القوى العالمية، اليوم الخميس، إلى المساعدة في ترتيب إجلاء 500 شخص، بينهم 167 طفلاً من الغوطة الشرقية المحاصرة، في ريف دمشق، قائلاً، إن الوضع هناك، أصبح “حالة طوارئ إنسانية”.

وأضاف يان إيغلاند، أن 9 أطفال لاقوا حتفهم بالفعل، في الأسابيع القليلة الأخيرة، فيما تنتظر المنظمة الدولية، الضوء الأخضر من الحكومة السورية؛ لإجلاء المرضى والجرحى، إلى مستشفيات، على بعد 45 دقيقة بالسيارة من العاصمة.

وتابع، في إفادة صحفية في جنيف:” لا توجد منطقة عدم تصعيد، ولا يوجد سوى تصعيد في منطقة عدم التصعيد هذه. نحتاج إلى هدوء مستدام؛ حتى نتمكن من إطعام 400 ألف شخص، يمثلون الآن، دون شك، حالة طوارئ إنسانية”.