المعارضة السورية: اتجاه لعقد مفاوضات “الغرفتين” ضمن مباحثات جنيف

قال مصدر في وفد المعارضة السورية في جنيف، اليوم الخميس، إن الاتجاه الآن هو لعقد مفاوضات “الغرفتين” ضمن مفاوضات جنيف 8، بدءًا من اليوم.

وأوضح المصدر، أن هذه المفاوضات تعني أن “يجلس وفدا النظام والمعارضة في غرفتين متقابلتين بالأمم المتحدة، ويقوم المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا بالتنقل بينهما”، دون إضافة تفاصيل أخرى.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة، عن لقاء يجمع دي ميستورا مع أحد الأطراف المشاركة في المفاوضات، عند الساعة “9:30 ت.غ”، فيما قالت المعارضة إنها ستجتمع مع دي ميستورا وفريقه في نفس التوقيت.

وشهد المقر الأممي في جنيف، مساء أمس الأربعاء، لقاءين متتاليين، جمع الأول المبعوث الأممي دي ميستورا مع وفد النظام، الذي وصل أمس الأربعاء إلى جنيف متأخرًا، فيما جمع اللقاء الثاني دي ميستورا وفريقه بوفد المعارضة.

وانطلقت، الثلاثاء الماضي، اجتماعات مؤتمر “جنيف 8“، بلقاء رسمي وحيد جمع المعارضة مع المبعوث الأممي، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، دون صدور تعقيب عن مضمون الاجتماع من الطرفين، بالإضافة إلى لقاء تقني تم في مقر إقامة المعارضة.

وذكر مصدر مقرب من المفاوضات، أن وفد الحكومة السورية سيغادر جنيف يوم 2 ديسمبر/كانون الأول لإجراء مزيد من المشاورات وقد يعود في الأسبوع اللاحق.

وكان وفد الحكومة السورية قد وصل إلى قصر الأمم المتحدة للقاء المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان ديميستورا، أمس الأربعاء.