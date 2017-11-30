العراق يوضح حقيقة زيادة القوات الأمريكية في كركوك ويحبط هجومًا لداعش بالموصل

أحبط الطيران الحربي للجيش العراقي، اليوم الخميس، هجومًا انتحاريًا لتنظيم داعش جنوب غرب الموصل، وفقًا لمصدر أمني.

وقال العميد الطيار عبد القادر الشواف من القوات الجوية العراقية، “إن انتحاريًا يقود سيارة مفخخة، حاول استهداف القطعات العسكرية لقوات الرد السريع وجهاز مكافحة الإرهاب في الأطراف الصحراوية لقرية هراج التابعة لقضاء الحضر 80 كيلو مترًا غرب الموصل”.

وتابع “أن الطائرات الاستطلاعية الأمريكية رصدت تحركات السيارة المفخخة، وزودت -على الفور- القيادة الجوية العراقية بإحداثيات تحركاتها، والتي من جانبها سارعت بإعطاء الأوامر إلى طائرات الهليكوبتر الحربية بتدمير السيارة”.

وأشار إلى “أن الطائرات العراقية وجهت 3 صواريخ نحو السيارة؛ ما أدى إلى تفجيرها وقتل من كان فيها على الفور”، لافتا إلى أن “أعمدة الدخان وألسنة اللهب تصاعدت من السيارة المفخخة فور تفجيرها لأمتار عدة على سطح الأرض؛ في إشارة إلى شدة المواد المتفجرة التي كانت تحملها”.

وبين، “أن التنظيم مازال يملك بعض الجيوب المسلحة التي تختبئ في أماكن بالصحراء الغربية والجنوبية لمحافظة نينوى، والتنسيق بين الجانب العسكري العراقي والتحالف الدولي متواصل للقضاء عليها وتطهير آخر شبر من أرض العراق”.

من ناحية أخرى، نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم، تحرك قوات أمريكية إلى كركوك، وأكدت في الوقت نفسه أنه لا يوجد أي زيادة في تعداد قوات التحالف، لا في كركوك ولا في باقي الأراضي العراقية.

وقالت القيادة في بيان إن “بعض وسائل الإعلام نقلت عن مصادر في إقليم كردستان عن تحرك قوات أمريكية إلى كركوك”، نافية الخبر.

وأضافت القيادة، وفقًا لما نقله موقع “السومرية نيوز” أن “مسؤولية أمن كركوك هي مسؤولية وطنية عراقية وبيد القوات الاتحادية وشرطة كركوك”، لافتة إلى أن “مهام التحالف الدولي محددة بالتدريب والاستشارة والدعم اللوجستي”.

وكان النائب عن محافظة كركوك محمد عثمان صرح أمس بأن قوات أمريكية تابعة للتحالف الدولي وصلت إلى قاعدة “كي وان” العسكرية شمال غربي المحافظة، معتبرًا أن هذه القوات ستكون داعمة للقوات الأمنية في كركوك.